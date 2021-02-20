Дело возбудили после обрушения крыши в детсаду в Советской Гавани

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши детского сада в Советской Гавани, которое произошло во время прохождения снежного циклона. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Городское надзорное ведомство провело проверку по факту разрушения кровли в детсаду № 11. Установлено, что при реконструкции крыши были допущены нарушения требований строительных норм и правил.

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Разрушение кровли произошло в феврале 2021 года при прохождении циклона на побережье Татарского пролива.

19 февраля сообщалось, что в пострадавшие от циклона районы Хабаровского края направили стройматериалы из краевого резерва. Для того чтобы как можно быстрее отремонтировать разрушенные во время непогоды крыши зданий, было выделено 385 листов шифера.

18 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода, она обозначается на синоптической карте оттенками синего цвета. По словам синоптика, на температуру в 6–8 градусов выше нормы в ближайшие дни могут надеяться только жители Камчатки и Сахалина.