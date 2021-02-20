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Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова.

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«Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина «КовиВак», ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот», — сказал он в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.

Он подчеркнул, что Россия является единственной страной в мире, имеющей в своем арсенале целых три вакцины от COVID-19.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, препарат доказал свою безопасность и эффективность в ходе клинических исследований на добровольцах.

Ранее, 12 февраля, замдиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщил, что в марте в гражданский оборот должно поступить 100 тыс. доз этой вакцины.

«КовиВак» — третья российская вакцина от COVID-19.

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V» — разработали в Центре имени Гамалеи и зарегистрировали 11 августа прошлого года.

Второй российской вакциной стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

Как пояснил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, «Спутник V» является векторной вакциной, созданной «по форме аденовируса», а «КовиВак» — цельновирионная вакцина.

«Вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться», — рассказал врач.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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