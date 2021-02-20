Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
В Подмосковье задержали банду подозреваемых в серии убийств с 2000 года
Спорт
Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на ЧМ в Словении
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве
Общество
В Москве убрали более 28 млн куб. м снега после мощного снегопада
Авто
Дептранс Москвы рассказал о бесплатных парковках в праздники
Спорт
Полузащитник «Зенита» Барриос заболел COVID-19
Мир
МИД раскритиковал желание Запада обсуждать глобальные вопросы без России
Мир
В РФПИ заявили о поддержке «Спутника V» со стороны ряда европейских стран
Спорт
«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

В Москве возбудили дело о нападении на омоновца на незаконной акции 31 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ударившего сотрудника ОМОНа на несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

Попали в десятки: почему задержанных на митингах всё чаще отправляют под арест
Участники незаконных акций в столице чаще всего получают от 5 до 15 суток

Уточняется, что дело возбуждено в отношении члена участковой избирательной комиссии.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сказала Иванова.

По версии следствия, 31 января 43-летний мужчина, который принимал участие в незаконном мероприятии в центре Москвы вблизи Комсомольской площади, нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища.

Другие подробности о задержанном не приводятся. В настоящее время проводятся следственные действия.

28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, задержанного за применение насилия к сотрудникам ОМОНа на несогласованной акции в Москве.

По данным следствия, участник несогласованной акции 23 января в Москве нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела. На допросе он свою вину в нападении на правоохранителей полностью признал.

В Москве и ряде российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции, результатами которых стали задержания в связи с хулиганством, применением насилия к правоохранителям и нарушением санитарно-эпидемиологических правил. После акций следователи возбудили ряд уголовных дел.

Кроме того, СК РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях. За несколько дней до акции в интернете начали появляться призывы к подросткам к участию в таких мероприятиях.

По данным полиции, некоторые участники заболели COVID-19, их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим возбудили уголовное дело из-за нарушения рядом участников акции самоизоляции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021