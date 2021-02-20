В Москве возбудили дело о нападении на омоновца на незаконной акции 31 января
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ударившего сотрудника ОМОНа на несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.
Уточняется, что дело возбуждено в отношении члена участковой избирательной комиссии.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сказала Иванова.
По версии следствия, 31 января 43-летний мужчина, который принимал участие в незаконном мероприятии в центре Москвы вблизи Комсомольской площади, нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища.
Другие подробности о задержанном не приводятся. В настоящее время проводятся следственные действия.
28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, задержанного за применение насилия к сотрудникам ОМОНа на несогласованной акции в Москве.
По данным следствия, участник несогласованной акции 23 января в Москве нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела. На допросе он свою вину в нападении на правоохранителей полностью признал.
В Москве и ряде российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несанкционированные акции, результатами которых стали задержания в связи с хулиганством, применением насилия к правоохранителям и нарушением санитарно-эпидемиологических правил. После акций следователи возбудили ряд уголовных дел.
Кроме того, СК РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях. За несколько дней до акции в интернете начали появляться призывы к подросткам к участию в таких мероприятиях.
По данным полиции, некоторые участники заболели COVID-19, их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим возбудили уголовное дело из-за нарушения рядом участников акции самоизоляции.