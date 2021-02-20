Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
В Подмосковье задержали банду подозреваемых в серии убийств с 2000 года
Спорт
Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на ЧМ в Словении
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве
Общество
В Москве убрали более 28 млн куб. м снега после мощного снегопада
Общество
Дептранс Москвы рассказал о бесплатных парковках в праздники
Спорт
Полузащитник «Зенита» Барриос заболел COVID-19
Мир
МИД раскритиковал желание Запада обсуждать глобальные вопросы без России
Мир
В РФПИ заявили о поддержке «Спутника V» со стороны ряда европейских стран
Спорт
«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России
Сюжет:

В РФПИ заявили о поддержке «Спутника V» со стороны ряда европейских стран

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны ФРГ, Австрии, Франции и Италии. Об этом заявил 20 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

«Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор по выбору вакцины», — сообщил Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1.

Глава РФПИ добавил, что все пытаются найти какую-то политику в «Спутнике V», но ее просто нет.

Дмитриев также рассказал, что Москва ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства вакцины «Спутник V».

«В Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. Мы уже ведем переговоры с несколькими австрийскими компаниями», — сказал он.

По словам Дмитриева, Россия хотела бы наладить с Австрией партнерство по производству и экспорту вакцины в другие государства.

С какими именно австрийскими фирмами ведутся переговоры, глава РФПИ не указал.

В настоящее время в Европейском союзе для вакцинации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer заявили о сокращении поставок из-за производственных проблем.

«Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в мире вакциной от этой инфекции и был зарегистрирован в августе прошлого года.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021