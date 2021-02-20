В РФПИ заявили о поддержке «Спутника V» со стороны ряда европейских стран

Москва видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны ФРГ, Австрии, Франции и Италии. Об этом заявил 20 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор по выбору вакцины», — сообщил Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1.

Глава РФПИ добавил, что все пытаются найти какую-то политику в «Спутнике V», но ее просто нет.

Дмитриев также рассказал, что Москва ведет переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства вакцины «Спутник V».

«В Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. Мы уже ведем переговоры с несколькими австрийскими компаниями», — сказал он.

По словам Дмитриева, Россия хотела бы наладить с Австрией партнерство по производству и экспорту вакцины в другие государства.

С какими именно австрийскими фирмами ведутся переговоры, глава РФПИ не указал.

В настоящее время в Европейском союзе для вакцинации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer заявили о сокращении поставок из-за производственных проблем.

«Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в мире вакциной от этой инфекции и был зарегистрирован в августе прошлого года.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112