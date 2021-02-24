Снижение январского показателя ВВП на 2,4% в годовом выражении было вполне ожидаемым. Традиционно слабое с экономической точки зрения начало месяца (длинные праздники) совпало с инерционным действием карантинных мер. В конце 2020-го они были ослаблены, но продолжали оказывать негативное влияние на уровень экономической активности в первый месяц нового года.

Розничная торговля в январе продемонстрировала околонулевую динамику после падения на 3,6% месяцем ранее и так и не сумела перейти в положительную зону. Сектора платных услуг незначительно улучшил показатели, но и они всё равно остаются глубоко в отрицательной зоне (–9,4% по сравнению с –11,1% месяцем ранее). Сфера общественного питания добилась гораздо бóльших успехов, сократив темпы падения в два раза (–11,9% по сравнению с –20,9% в декабре 2020). Аналогичную динамику продемонстрировали практически все сектора, где речь в годовом измерении по-прежнему идет о замедлении темпов падения, но никак не о переходе к росту.

Относительного усиления динамики ВВП в России можно ожидать к середине II квартала 2021-го. Скорость восстановления будет зависеть от спада пандемии и улучшения ситуации в мировой экономике, когда (при благоприятном развитии событий, конечно) начнется постепенное снятие карантинных ограничений в крупнейших странах и восстановление международных транспортных потоков.

Драйверами для открытия границ и возвращения к обычной жизни во II квартале станут, скорее всего, первые успехи кампании по вакцинации от коронавируса, фактический старт которой состоялся в декабре прошлого года. Учитывая двухэтапную структуру, говорить о переходе количества привитых граждан по всему миру в качественный барьер от распространения вируса, а вместе с ним и о снятии санитарных ограничительных мер можно будет не раньше апреля. В случае устойчивого восстановления глобальных транспортных и торговых потоков и, соответственно, спроса на энергоносители отечественная экономика имеет шанс на акселерацию роста.

Вместе с тем полномасштабный подъем по экспоненте маловероятен. От этого далека глобальная рыночная конъюнктура. Несмотря на формальную готовность российской экономики к росту (набирающий обороты процесс вакцинации, снятие санитарных ограничений, возобновляющееся трансграничное авиасообщение), не все наши партнеры демонстрируют одинаковые темпы преодоления последствий коронавирусного года. Внутренний потребительский спрос, в свою очередь, не способен в полной мере заместить внешние стимулы роста ВВП.

Российская экономика, несмотря на многочисленные попытки найти внутренние источники к ускорению, остается глубоко интегрированной в мировую, а по целому ряду направлений находится на достаточно низком уровне промышленного передела. Это означает, что придется подождать какое-то время, пока наши торговые партнеры восстановят прежний уровень экономической активности и спроса.

Определенную поддержку восстановлению продолжит оказывать достаточно мягкая денежно-кредитная политика Банка России, который сохраняет ключевую ставку (4,25%) на уровне ниже инфляции. Но одного только стимулирования выдачи займов для ускорения экономики всё же недостаточно. На протяжении 2020 года меры государственной поддержки населения были в целом адекватны тем потерям, которые понесли работающие граждане в результате санитарных ограничений. По нашим оценкам, ущерб фонду оплаты труда достиг 800 млрд рублей, в то время как компенсационные выплаты государства составили около 740 млрд рублей. В текущем году по-прежнему актуальными остаются пока недостаточные меры поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в наиболее пострадавших отраслях, таких как гостиничное дело, туризм и пассажирские перевозки.

В случае сохранения цены нефти на уровне выше $60 за баррель бюджет получит дополнительные доходы в размере около 170 млрд рублей в месяц. Сочетание этих факторов дает основание предположить, что государство сможет профинансировать стимулирующие программы, которые поддержат восстановление ВВП.

Автор — Управляющий директор рейтингового агентства НКР

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