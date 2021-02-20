Российская Федерация снизила экспорт сахара более чем на половину
Россия в этом году снизила экспорт сахара почти на 57%, данные привел Центр агроаналитики. Расчет проведен без учета торговли со странами ЕАЭС, сообщает телеканал «Известия». Отечественный сахар закупают Узбекистан, Украина, Азербайджан. Площадь посевов в стране в этом году увеличат на 14,4%. К 8 февраля в РФ переработано 31,2 млн т сахарной свеклы.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.