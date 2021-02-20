В Подмосковье задержали банду подозреваемых в серии убийств с 2000 года

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали в Московской области восьмерых подозреваемых в причастности к серии убийств, совершенных с 2000 года. Об этом заявила в субботу, 20 февраля, официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и семь участников банды. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила она.

По словам представителя ведомства, также установлены личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам, совершенным на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях, в период с 2000 по 2019 год.

Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Бандитизм»).

1 декабря 2020 года стало известно, что сотрудники МВД и ФСБ задержали на территории Республики Татарстан мужчину, подозреваемого в серии убийств пенсионерок. Ему предъявили обвинение по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство»).

Во время допроса подозреваемый свою вину в совершении преступлений признал. Он рассказал, что представлялся сотрудником ЖКХ или соцслужб и после этого оказывался в квартирах пожилых женщин, затем убивал их и похищал сбережения. Задержанный также объяснил, как выбирал жертв, отметив, что точное число убитых им женщин не знает, так как потерял им счет.

Согласно решению суда, он останется под стражей до 27 апреля 2021 года с содержанием в СИ-1 Казани.