Жена Медведчука заявила о вступлении в партию мужа после санкций СНБО

Супруга главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Ольга Марченко заявила о вступлении в партию мужа после введенных санкций СНБО. Она выложила в YouTube свое обращение к украинским гражданам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в число которых вошли Медведчук и Марченко. Основанием для решения послужило обвинение в финансировании терроризма.

Супруга Медведчука назвала эти меры «неконституционными, репрессивными и глупыми».

«С каждой новой подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб», — заявила она.

По ее словам, нынешняя власть уходит в прошлое, а представители оппозиционной партии Медведчука — будущее Украины, в которой «все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо».

Марченко выразила уверенность в том, что после случившегося сторонников у партии станет больше.

Кроме того, она заявила о вступлении в партию мужа, хотя «никогда не стремилась в политику», и что отныне ее главной задачей станет защиту украинского народа от «зеленого произвола и беззакония».

Ранее, 4 февраля, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с введенной им ранее блокировкой ряда украинских телеканалов.

Днем позднее секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина» анонсировал меры против против ряда украинских граждан, в том числе депутатов Верховной рады.

Медведчук, комментируя введенные против него санкции, заявил, что ограничения являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Он подчеркнул, что, несмотря на это, он не планирует покидать страну.