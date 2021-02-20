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В России впервые в мире выявили заражение птичьим гриппом H5N8 у человека

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Птичий грипп нового типа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге 20 февраля.

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России
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«Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге РФ, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A (H5N8).

Отмечается, что новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) не может передаваться от человека к человеку.

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что учреждение уже сейчас может начать разработку тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи такого заболевания у человека и принимать решение о начале лечения.

В январе в Роспотребнадзоре отмечали, что РФ угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8. На территорию страны его могут занести перелетные птицы из Европы. По данным ученых, патоген быстро мутирует и может привести к заражению людей.

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