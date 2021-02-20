Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве
Лидер сборной России по художественной гимнастике Дина Аверина стала победительницей многоборья на домашнем этапе Гран-при в Москве. Соревнования состоялись в субботу, 20 февраля.
Гимнастка набрала 109,00 балла и заняла первое место. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина, набрав 107,60 балла, третье — еще одна россиянка Лала Крамаренко с 104,45 балла.
В воскресенье, 21 февраля, состоится заключительный день Гран-при, в рамках которого гимнастки покажут программы в отдельных видах.
В октябре 2020 года Дина Аверина одержала победу в упражнениях с мячом в рамках командной встречи сборных России и Белоруссии, а затем стала победительницей индивидуального многоборья на Кубке России в Москве.