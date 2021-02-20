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Кузьмин заявил об ожидании зрелищного поединка от Чудинова и Чилембы

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Чемпион по версии WBA Inter-Continental (2018–2019) и чемпион Евразии и Океании по версии WBC Eurasia Pacific (2016, 2017) в тяжелом весе Сергей Кузьмин в субботу, 20 февраля, высказал мнение, что россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба должны показать зрелищный бокс.

«Чилемба очень нестандартный боксер, пластичный, хорошо передвигающийся по рингу и с хорошим таймингом. Он продемонстрирует отличный поединок, и я думаю, что подарит болельщикам бокса хороший бой. Федор же, он «духовитый». У него тоже все шансы на победу есть. Так что будем болеть за Федора», — сказал Кузьмин телеканалу РЕН ТВ.

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Резюмируя, он подчеркнул: «Пускай победит сильнейший».

Накануне стало известно, что Чудинов оказался легче, чем его малавийский соперник Чилемба. Вес африканского бойца оказался 76,6 кг. Чудинов уступил ему всего 500 г, его вес составил 76,1 кг.

Чудинов и Чилемба сразятся на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет в субботу в столичном концертном зале «Вегас Сити Холл».

Помимо них на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

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