Кокляев рассказал о готовности помочь Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев заявил, что готов помочь бойцу ММА Александру Емельяненко, если он в этом нуждается. Об этом он рассказал РЕН ТВ в субботу, 20 февраля.

Речь идет о помощи Александру в части общефизической и тяжелоатлетической подготовки, которую Кокляев может оказать как пауэрлифтер.

Кокляев также процитировал Библию, призвав научиться любить своих врагов.

«Да вообще не вопрос, мы граждане одной страны, если убрать хайпово-спортивную часть из жизни, то почему бы и нет. Почему бы не помочь? Любить близких, как написано в Библии, — это проще всего. Научитесь любить врага своего как самого себя. Здесь самая сложность, самый весь цимус. Самое интересное, это не многим дается», — сказал Кокляев.

Он также прокомментировал здоровье Емельяненко, заявив, что тот находится в не очень хорошем физическом состоянии.

18 февраля Кокляев опроверг возможность реванша с Емельяненко в ближайшее время. Причиной он назвал слухи о проблемах со здоровьем у Емельяненко. Бой Кокляева с Емельяненко прошел в ночь на 30 ноября 2019 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось в первом раунде — боец ММА нокаутировал противника.

20 февраля пауэрлифтер встретится на ринге с блогером, бойцом ММА Артемом Тарасовым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он состоится в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В главных поединках встретятся Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.