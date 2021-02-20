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В Москве убрали более 28 млн куб. м снега после мощного снегопада

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Коммунальные службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада в Москве. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

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«Городские службы завершают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. За неделю с улиц и дворов убрали более 28 млн куб. м снега», — говорится в сообщении.

Все снегосплавные пункты в настоящее время работают круглосуточно и с максимальной загрузкой, передает RT.

Ранее в этот же день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что оттепель с температурой до нуля или небольшого плюса придет в столицу 26 февраля.

По словам специалиста, это тепло надолго не задержится. Уже в первых числах марта температура снова будет понижаться.

Небольшое потепление также спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. При этом, отметил он, погода сохранится морозная.

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