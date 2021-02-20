Чешская лыжница сравнила Большунова с обезьяной

Чешская лыжница Тереза Беранова раскритиковала российских спортсменов и сравнила Большунова с обезьяной. Об этом сообщает издание Sport.aktualne.cz.

Беранова вспомнила о столкновении с россиянкой Анастасией Фалеевой на чемпионате мира среди юниоров и сравнила ситуацию с инцидентом, произошедшим между российским лыжником Александром Большуновым и его финским соперником Йони Мяки.

«Не думаю, что это было из-за спортивного мастерства Большунова. Для меня это только подтвердило, что они пустоголовые. Зачем он ударил его палкой? Это кажется мне совершенно неуместным, как поведение обезьяны», — заявила спортсменка.

Инцидент между Фалеевой и Берановой произошел 11 февраля во время спринта классическим стилем. Российская спортсменка на финишной прямой задела лыжу чешки, после чего Беранова пришла к финишу последней. В итоге Фалееву оштрафовали на две минуты и она оказалась на последнем месте.

24 января на этапе Кубка мира в Лахти российский лыжник Александр Большунов на финише эстафеты вступил в стычку с финном Йони Мяки. Соперник подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул Мяки и ударил палкой. Из-за неспортивного поведения Большунова первую национальную команду лишили бронзовых наград в эстафете, а на российского атлета подали заявление в полицию.