Дептранс Москвы рассказал о бесплатных парковках в праздники

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в праздничные дни 22 и 23 февраля все уличные парковки города будут бесплатными. При этом паркинг со шлагбаумом останется платным, говорится в Telegram-канале в субботу, 20 февраля.

Отмечается, что в воскресенье, 21 февраля, уличные парковки с повышенным тарифом останутся платными. Речь идет о городских паркместах стоимостью 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час — в ночное.

«Если планируете в эти дни поездку в центр, пожалуйста, будьте внимательны и не нарушайте правила парковки: останавливайтесь только в разрешённых местах, не мешайте пешеходам и общественному транспорту», — подчеркнули в департаменте.

После праздников, с 24 февраля, весь столичный паркинг будет работать в обычном платном режиме.

О том, что парковка в Москве станет бесплатной 22 февраля и в День защитника Отечества 23 февраля в пресс-службе общественного департамента транспорта сообщали еще 11 февраля.

4 февраля, сообщалось, что москвичи стали реже пользоваться платными парковками. В 2020 году московские автомобилисты воспользовались подобным паркингом более 55 млн раз, что на 7% меньше, чем в 2019 году.