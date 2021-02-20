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Аналитики оценили планы Минфина по льготной ипотеке на частные дома

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На частное строительство в России есть огромным спрос, и это одна из причин пересмотра условий семейной ипотеки, рассказала «Известиям» 20 февраля главный эксперт аналитического центра Циан Виктория Кирюхина. По итогам 2020 года 48% введенных в эксплуатацию квадратных метров в России построены населением, а не девелоперами.

Ранее в этот день Минфин России предложил расширить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Согласно новому проекту постановления, у семей с детьми появится возможность получить льготный ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение земельного участка и строительство на нем дома.

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Низкая девелоперская активность во многих регионах России также способствует пересмотру условий семейной ипотеки, отметила эксперт Циан.

«На фоне рекордно низких ставок в 38 регионах РФ по итогам 2020 года число сделок на первичном рынке снизилось, а в шести регионах — не прошло ни одной сделки. Семейная ипотека на строительство дома должна частично решить данную проблему, предоставив альтернативу между квартирой и домом. Это особенно актуально для семей с детьми», — сказала Виктория Кирюхина.

По ее словам, расширение льготного ипотечного кредитования повысит спрос на загородные объекты, что приведет к росту цен на дома. Стоит отметить, что загородный рынок недвижимости по итогам 2020 года уже вырос в цене. Для домов, построенных на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), прирост в целом по стране составил 7%, что связано как с пересмотром прайса, так и вымыванием с рынка наиболее доступных предложений, подчеркнула аналитик.

В то же время аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк предположил, что расширение программы «Семейная ипотека» под 6% годовых на сектор загородного строительства не должно значительно повысить цены на частные дома.

«Большинство из них не строятся «под ключ» на заказ у строительных компаний. А именно это, вероятно, будет условием получения ипотеки», — сказал Миронюк.

Дома и дачи в целом по РФ (земли ИЖС) занимают 56% от всего предложения загородного рынка РФ, привела статистику Кирюхина.

На втором месте — земельные участки (41%). При этом россияне выбирают готовые дома — 78% потенциального спроса на загородном рынке РФ пришлось в 2020 году на коттеджи и дачи. Еще 18% — земельные участки. То есть при наличии возможностей, покупатели предпочитают не строить дом, а покупать объект «под ключ». Поэтому для рынка была бы актуальной льготная ипотека не только на строительство домов, но и приобретение коттеджей на вторичном рынке.

В свою очередь руководитель программы международная экономическая безопасность ИМЭБ РУДН Мария Глинская заявила, повышенного спроса на строительство частных домов не предвидится, и программа льготной ипотеки, скорее всего, не вызовет «бум» переезда из города в частные дома.

«Категории 65+ и люди, страдающие хроническими заболеваниями до сих пор могут работать только дистанционно. Для них переезд в частные дома является очень хорошей возможностью совместить приятное с полезным. Но будут ли эти категории граждан вступать в ипотеку для строительства собственного дома? Ответ на мой взгляд очевиден, у них для этого просто недостаточно средств», — заключила эксперт.

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