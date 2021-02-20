Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Синоптик пообещала приход оттепели в Москву 26 февраля
Общество
В «Векторе» заявили о готовности к разработке теста на новый вид птичьего гриппа
Экономика
Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $57 тыс.
Общество
Власти Москвы сообщили о перекрытии движения на Раушской набережной 23 февраля
Мир
Американец откажется от еды на 46 дней в пользу пивной диеты
Мир
В США за сутки выявили более 108 тыс. случаев COVID-19
Авто
В России создадут аналог японского внедорожника Land Cruiser
Мир
В Нидерландах зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Мир
Правнука королевы Великобритании Елизаветы II назвали в честь ее супруга

Пожар на складе в Царицыно локализован на площади 1,5 тыс. кв. м

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание на территории складского помещения в московском районе Царицыно локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил источник в экстренных службах агентства городских новостей «Москва».

В пресс-службе ГУ МЧС по столице уточнили, возгорание локализовали в 15:41.

«На месте пожара осуществляется контроль нахождения вредных веществ в воздухе — превышений предельно допустимого количества вредных веществ не обнаружено», — добавили в ведомстве.

К ликвидации возгорания были привлечены 82 человека личного состава и около 20 единиц техники.

Пожар начался в здании двухэтажного склада на юге Москвы по адресу: Промышленная, дом 11а, строение 1, пишет РИАМО. Тушение возгорания было осложнено «высокой горючей нагрузкой складируемых материалов».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021