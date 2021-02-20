Пожар на складе в Царицыно локализован на площади 1,5 тыс. кв. м

Возгорание на территории складского помещения в московском районе Царицыно локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил источник в экстренных службах агентства городских новостей «Москва».

В пресс-службе ГУ МЧС по столице уточнили, возгорание локализовали в 15:41.

«На месте пожара осуществляется контроль нахождения вредных веществ в воздухе — превышений предельно допустимого количества вредных веществ не обнаружено», — добавили в ведомстве.

К ликвидации возгорания были привлечены 82 человека личного состава и около 20 единиц техники.

Пожар начался в здании двухэтажного склада на юге Москвы по адресу: Промышленная, дом 11а, строение 1, пишет РИАМО. Тушение возгорания было осложнено «высокой горючей нагрузкой складируемых материалов».