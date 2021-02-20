МИД раскритиковал желание Запада обсуждать глобальные вопросы без России

Стремление Запада обсуждать глобальные проблемы, стоящие перед всем миром, в узком кругу стран, без участия в том числе России, вызывает недоумение. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 20 февраля, комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с прошедшей специальной онлайн-сессией Мюнхенской конференции по безопасности.

Речь идет о таких глобальных темах, как «актуальные проблемы мирового развития», «проблемы изменения климата» и «борьба с пандемией коронавирусной инфекции». Захарова отметила, что к обсуждению их были приглашены руководство США и ЕС, а также генеральный секретарь ООН и генеральный директор ВОЗ.

При этом некоторые страны не только не были приглашены, но и рассматривались как соперники и угрозы, которым нужно противостоять, подчеркнула дипломат.

«Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму «миропорядка, основанного на правилах», — говорится в комментарии Захаровой.

Дипломат указала, что Москва не разделяет такого подхода и призывает к широкому международному сотрудничеству в рамках универсальных демократических институтов системы ООН.

Накануне в ходе своего выступлении на Мюнхенской конференции президент США Джозеф Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС и США выработать общую стратегию в отношении России, а французский лидер Эммануэль Макрон в ходе речи на мероприятии выступил за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия.

Мюнхенская конференция проходит в онлайн-формате 19–20 февраля. 12 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует выступать на мероприятии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже заявил, что никаких бойкотов по отношению к Мюнхенской конференции по безопасности нет. При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, кто будет участвовать от России в этом мероприятии.