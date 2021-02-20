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Врач назвал три неочевидных симптома рака ротовой полости

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Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал 20 февраля Пятому каналу о главных и неочевидных симптомах рака ротовой полости.

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«Если пациент отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области неба, а также появление определенных болевых ощущений, то в первую очередь нужно обратиться к специалисту», — заявил Мяснянкин.

По его словам, эти симптомы могут свидетельствовать о далеко зашедшей стадии — прорастании опухолевого процесса в нервы и сосудистые пучки.

Также врач добавил, что нельзя игнорировать ранки и язвы на мягком и твердом небе, языке и внутренних поверхностях щек, смену окраски слизистой и налет. Любые изменения могут сигнализировать о сбоях в организме.

«Злокачественные новообразования ротовой полости — нередкая онкопатология. К факторам риска относят: употребление спиртных напитков, курение жевательной смеси», — сказал Мяснянкин.

Он также отметил, что возможной причиной возникновения рака ротовой полости может быть постоянная механическая травма слизистой языка или щеки об металлоконструкцию протеза. По словам врача, если протезы мешают пациенту, то их обязательно нужно удалить.

Ранее 5 января сообщалось, что сигналом о наличии у человека рака ротовой полости может быть онемение губ. По словам экспертов, этот симптом может говорить о поражении раковыми клетками нервов и кровеносных сосудов.

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