Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Шестуну

Московский областной суд признал законным приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии строгого режима за преступления коррупционной направленности. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Таким образом, приговор Подольского городского суда Московской области от 25 декабря 2020 года в отношении Шестуна оставили без изменений, апелляционные жалобы на приговор не удовлетворили.

Защита Шестуна и сам осужденный просили апелляционную инстанцию отменить приговор и постановить оправдательный. Теперь приговор экс-чиновника вступил в законную силу и подлежит исполнению.

25 декабря 2020 года Шестун был приговорен к 15 годам колонии за совершение преступлений коррупционной направленности. Помимо этого он получил штраф в размере 49 млн рублей. После освобождения он восемь лет не сможет работать в структурах органов власти. Также суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей.

Сам подсудимый вину не признал и несколько раз объявлял голодовки.

Шестун был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорится о двух эпизодах: выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство».

Генпрокуратура в ходе расследования обнаружила у него автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 оформлены на подконтрольных бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем было заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.

19 ноября стало известно, что Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сергея Илюхина, обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу об изъятии имущества Шестуна. Было установлено, что в марте 2008 года Илюхин продал два земельных участка в Красногорском районе Московской области за 1,9 млн рублей.

Проверка выявила факты регистрации на имя Илюхина 48 объектов недвижимости стоимостью 29 млн рублей. Чтобы создать видимость наличия у него необходимых денежных средств и достаточных источников дохода на покупку указанного имущества, фигурант изготовил подложные договоры о продаже земельных участков, увеличив в них сумму полученных им денежных средств с 1,9 млн до 29 млн рублей.