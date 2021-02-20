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В ЦБ прокомментировали данные о просьбе банков отказывать в переводах по решению суда

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Банк России находится во взаимодействии с кредитными организациями для минимизации вовлечения их в преступную деятельность, сообщили 20 февраля в пресс-службе Центробанка. Таким образом в ЦБ «Известиям» прокомментировали ранее появившиеся данные об обращении банков с просьбой предоставить им право не выполнять требование клиентов о взыскании денег по исполнительным листам.

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«Банк России на постоянной основе взаимодействует с кредитными организациями, чтобы минимизировать риск их вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в том числе через использование недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов», — рассказали «Известиям» в Центробанке.

Работа в данном направлении будет продолжена совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с профессиональным сообществом, добавили в регуляторе.

Ранее 20 февраля РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) сообщило о том, что российские банки попросили Минюст наделить их правом не выполнять требование клиентов о взыскании денег по исполнительным листам.

Согласно российскому законодательству, банки обязаны переводить деньги со счета того или иного должника в пользу взыскателя, если тот предъявил исполнительный лист или же иной документ с подобным статусом. При этом кредитные организации не могут отказать в проведении операции, даже если просьба кажется банку подозрительной.

НСФР аргументировал просьбу существованием риска махинаций с исполнительными документами — взыскание по фиктивно созданной задолженности или подделка исполнительных листов.

В Минюсте ответили «Известиям», что не получали обращения НСФР.

Там пояснили, что в случае сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя, или наличия сомнений в достоверности сведений, представленных взыскателем, банк вправе задержать исполнение, но не более чем на семь дней, согласно ч. 6 ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве».

25 января сообщалось, что Минюст и ЦБ совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу физическое лицо или компания должны иметь счет в российской кредитной организации. По мнению Минюста и Банка России, эта мера должна свести к минимуму переводы в пользу «недобросовестных взыскателей».

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