Полузащитник «Зенита» Барриос заболел COVID-19

Колумбийский футболист «Зенита» Вильмар Барриос сдал положительный тест на COVID-19 после тренировочных сборов в Дубае. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

«Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию в Дубае. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Барриос провел за «Зенит» 23 матча. Он выступает за сине-бело-голубых с февраля 2019 года.

19 января бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев попал в больницу с COVID-19. Супруга футболиста Екатерина Малафеева рассказала, что состояние мужа быстро ухудшалось, одно легкое было поражено на 40%, второе — на 65–70%, поэтому с госпитализацией решили не медлить. Спортсмена выписали из больницы 28 января.

Также в январе COVID-19 переболели футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба и вратарь клуба Андрей Лунев.