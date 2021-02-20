Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Синоптик пообещала приход оттепели в Москву 26 февраля
Общество
В «Векторе» заявили о готовности к разработке теста на новый вид птичьего гриппа
Экономика
Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $57 тыс.
Общество
Власти Москвы сообщили о перекрытии движения на Раушской набережной 23 февраля
Мир
Американец откажется от еды на 46 дней в пользу пивной диеты
Мир
В США за сутки выявили более 108 тыс. случаев COVID-19
Авто
В России создадут аналог японского внедорожника Land Cruiser
Мир
В Нидерландах зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Мир
Правнука королевы Великобритании Елизаветы II назвали в честь ее супруга
Сюжет:

Полузащитник «Зенита» Барриос заболел COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Колумбийский футболист «Зенита» Вильмар Барриос сдал положительный тест на COVID-19 после тренировочных сборов в Дубае. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Отведай из нашего Кубка: как пройдут матчи 1/8 финала турнира
Зрителей ждет московское дерби и визит в столицу находящегося на грани банкротства «Тамбова»

«Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию в Дубае. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Барриос провел за «Зенит» 23 матча. Он выступает за сине-бело-голубых с февраля 2019 года.

19 января бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев попал в больницу с COVID-19. Супруга футболиста Екатерина Малафеева рассказала, что состояние мужа быстро ухудшалось, одно легкое было поражено на 40%, второе — на 65–70%, поэтому с госпитализацией решили не медлить. Спортсмена выписали из больницы 28 января.

Также в январе COVID-19 переболели футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба и вратарь клуба Андрей Лунев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021