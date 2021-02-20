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В России создадут аналог японского внедорожника Land Cruiser

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Ведущий российский производитель военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник. Об этом 20 февраля сообщил гендиректор компании Александр Красовицкий.

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«На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке», — цитирует Красовицкого «РИА Новости».

По его словам, некоторые специалисты называют небронированную версию модели «нашим Land Сruiser».

Легкий бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Стрела» оснащается 200-сильным дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость — 155 км/час. Запас хода составляет 1 тыс. км.

В салоне машины в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел могут разместиться до восьми человек, включая водителя.

20 ноября 2020 года сообщалось, что южноафриканская компания SVI создала бронированную версию пикапа Toyota Land Cruiser 79 Series. Автомобиль получил новое название Max 3.

Бронезащита Max 3 соответствует стандарту B6. Она предусматривает сопротивление выстрелам из оружия калибра 7,62 мм (например, автоматы АК или AR-10). При необходимости автомобиль можно оснастить защитой класса B7. В таком случае пикап сможет выдержать попадание бронебойной пули.

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