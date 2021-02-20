В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8

В России подтвержден первый случай заражения птичьим гриппом, сообщила 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка», — сказала глава Роспотребнадзора на брифинге, уточнив, что вспышка была зафиксирована в декабре 2020 года. В настоящее время заболевшие чувствуют себя хорошо.

Она подчеркнула, что птичий грипп не передается от человека к человеку, но пока только есть данные, что он преодолел межвидовой барьер.

Информация о заражении была направлена во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

О распространении высокозаразной смертельной формы птичьего гриппа штаммов H5N8, H5N5, H5N1 в Европе стало известно ранее. Наибольшее количество случаев заражения связано с миграцией диких птиц.

Инфекцию выявили в хозяйствах Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Дании, Швеции, Ирландии, Хорватии, Польши, Словении, Казахстана, Бельгии, Норвегии, Израиля.

2 декабря из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз птицы и продуктов птицеводства из некоторых стран Евросоюза.