ФСБ раскрыла подробности задержания руководства ТГК-2

Руководство энергетический компаний ТГК-2 и «Архоблэнерго» создало угрозу энергобезопасности Архангельской области, причинив ущерб на сумму не менее 350 млн рублей. Об этом 20 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там уточнили, что спецслужбой совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией в рамках возбужденного уголовного дела в Москве и Архангельске были задержаны лица из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2».

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

Как отметили в свою очередь в пресс-службе СК РФ, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями с 2018 по 2020 годы была создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа«Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей.

Также организацией получен убыток в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъята необходимая документация, добавили в СК.

Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

новость дополняется