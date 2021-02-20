Женщина погибла при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Иркутске

В Иркутске произошел пожар в двухэтажном многоквартирном деревянном доме на улице Бабушкина. Погибла женщина, еще десять человек эвакуировались из горящего здания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, 20 февраля в 7:19 в ведомство поступила информация о возгорании в доме на десять квартир. Огонь быстро распространился, вход в квартиры на втором этаже оказался отрезан обвалившимся лестничным пролетом, пишет ИА IrkutskMedia.

В одной из квартир второго этажа было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Самостоятельно покинули здание еще десять человек.

Локализовать возгорание удалось к 8:30, ликвидацию объявили в 9:00. Площадь пожара составила 180 кв. м.

Причина возникновения огня и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Ранее 20 февраля сообщалось о пожаре в городе Михайлов Рязанской области. Погибли три человека.