Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Синоптик пообещала приход оттепели в Москву 26 февраля
Спорт
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на ЧМ по биатлону
Экономика
Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $57 тыс.
Авто
Китайцы выпустили автодом с балконом и лифтом
Происшествия
Летевший в Ханты-Мансийск самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности
Мир
Песков заявил об ухудшении экономической ситуации на Украине
Общество
Поисковые работы завершены на месте обрушения на фабрике в Норильске
Общество
В России в феврале выпустят 500 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Общество
Первый SSJ-100 авиакомпании «Россия» получил название «Магнитогорск»
Сюжет:

В США за сутки выявили более 108 тыс. случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США за минувшие сутки COVID-19 выявили у 108 275 человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса на субботу, 20 февраля.

Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны
Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса

За всё время пандемии коронавируса в США было зарегистрировано более 28 млн случаев COVID-19. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 495 тыс., уточняет RT.

Ранее в этот же день глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что бывшему президенту США Дональду Трампу повезло выжить после коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что 74-летний экс-глава государства находится в зоне риска из-за возраста и лишнего веса.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что общее число умерших от последствий COVID-19 в стране в ближайшее время превысит 500 тыс. человек. По его словам, данная цифра почти на 70 тыс. превысит число американцев, погибших во Второй мировой войне, пишет REGNUM.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021