В США за сутки выявили более 108 тыс. случаев COVID-19

В США за минувшие сутки COVID-19 выявили у 108 275 человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса на субботу, 20 февраля.

За всё время пандемии коронавируса в США было зарегистрировано более 28 млн случаев COVID-19. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 495 тыс., уточняет RT.

Ранее в этот же день глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что бывшему президенту США Дональду Трампу повезло выжить после коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что 74-летний экс-глава государства находится в зоне риска из-за возраста и лишнего веса.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что общее число умерших от последствий COVID-19 в стране в ближайшее время превысит 500 тыс. человек. По его словам, данная цифра почти на 70 тыс. превысит число американцев, погибших во Второй мировой войне, пишет REGNUM.