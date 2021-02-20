Подготовку к весеннему паводку начали в Ульяновске

В Ульяновске стартовала подготовка к весеннему паводку. Программу мероприятий по предотвращению последствий паводка обсудили на заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Специальным службам дали поручение заблаговременно принять меры к восстановлению водоотведения в жилых микрорайонах, их очистке и обваливанию. В случае необходимости организуют развертывание пунктов временного размещения для пострадавших с соблюдением всех санитарных норм.

По словам и.о начальника управления гражданской защиты Андрея Тамбовского, которые приводит ulpravda.ru, с 25 февраля начнется расчистка русла реки Сельдь от поваленных деревьев в микрорайонах Сельдь и Дачный.

Оперативные группы по мониторингу за паводковой ситуацией начнут работать со второй декады марта. Тогда же специалисты будут проводить беседы с жителями, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления.