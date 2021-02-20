Около 3 млрд рублей направят на газификацию в Татарстане

В Татарстане до 2025 года планируют газифицировать еще 215 объектов, стоимость работ составит около 3 млрд рублей, заявил глава Минпромторга республики Альберт Каримов.

По его словам, наибольшее количество обращений граждан и глав муниципалитетов в ведомство поступает сегодня именно по вопросам газификации, передает ИА «Татар-информ». «Здесь основной источник — это спецнадбавка к тарифам на газ. С учетом темпов строительства в республике считаю необходимым нам еще раз совместно с Минстроем и тарифным комитетом оценить размер спецнадбавки, а также пересмотреть критерии включения объектов в эту программу», — подчеркнул Каримов.

Реализация программы газификации в России позволит увеличить потребление газа на 18,6 млрд кубометров газа в год. Об этом 15 февраля заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу.