Власти Москвы сообщили о перекрытии движения на Раушской набережной 23 февраля

Движение транспорта будет перекрыто на участке Раушской набережной в центре Москвы 23 февраля из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в субботу, 20 февраля, в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия введут в связи с проведением киносъемок на участке Раушской набережной 23 февраля с 6:00 до 20:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

На участке набережной от дома 10 до дома 29 по улице Садовническая будет введено полное перекрытие с сохранением движения с Большого Устьинского моста на Космодамианскую набережную.

Также движение транспорта перекроют полностью на участке Раушского переулка от улицы Садовническая до Раушской набережной.

Ранее в этот день стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы «Таврида», сообщает телеканал «Звезда». Дорожное покрытие полностью очищено, и дорожные службы продолжают обрабатывать его противогололедными материалами.

Движение по мосту было перекрыто из-за обильного снегопада 19 февраля. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 автомобилей, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева.