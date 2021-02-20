В Москве началось строительство первой теплой наземной станции метро

На Сокольнической линии Московского метрополитена началось строительство станции «Новомосковская». Она станет первой отапливаемой наземной станцией. Об этом 20 февраля сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что станцию будут строить по принципиально новой технологии, разработанной инженерами. Так, на «Новомосковской» будет установлено больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличится подача теплого воздуха.

«Минимизировать теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев также отметил, что строительство станции планируют завершить к 2023 году, а уже в 2025 году рядом с «Новомосковской» появится городской район с более чем миллионом квадратных метров жилья.

Станция «Новомосковская» будет расположена вдоль трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она должна будет улучшить транспортное обслуживание Новомосковского округа и района Южное Бутово, где сегодня живут и работают почти 70 тыс. человек. Кроме них, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

В январе 2021 году сообщалось, что за ближайший год в Москве откроют еще 11 станций метро. Уточняется, что новыми станциями станут «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино» — это западный, юго-западный и южный участки кольца.