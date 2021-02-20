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В Москве началось строительство первой теплой наземной станции метро

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На Сокольнической линии Московского метрополитена началось строительство станции «Новомосковская». Она станет первой отапливаемой наземной станцией. Об этом 20 февраля сообщается на сайте мэра Москвы.

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Отмечается, что станцию будут строить по принципиально новой технологии, разработанной инженерами. Так, на «Новомосковской» будет установлено больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличится подача теплого воздуха.

«Минимизировать теплоотдачу и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей и использование двойных стеклопакетов на путевых стенах», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев также отметил, что строительство станции планируют завершить к 2023 году, а уже в 2025 году рядом с «Новомосковской» появится городской район с более чем миллионом квадратных метров жилья.

Станция «Новомосковская» будет расположена вдоль трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она должна будет улучшить транспортное обслуживание Новомосковского округа и района Южное Бутово, где сегодня живут и работают почти 70 тыс. человек. Кроме них, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

В январе 2021 году сообщалось, что за ближайший год в Москве откроют еще 11 станций метро. Уточняется, что новыми станциями станут «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино» — это западный, юго-западный и южный участки кольца.

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