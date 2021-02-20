Калужанам дадут возможность следить за порядком в лесах

Жителям Калужской области дадут возможность стать лесными инспекторами. Желающие могут обратиться в региональное министерство природных ресурсов и экологии.

По словам главы ведомства Владимира Жипы, которые приводит газета «Весть», министерство заинтересовано в активизации работы по контролю за экологической ситуацией в лесных массивах. Сотрудники лесной охраны обещают внимательно изучать все сообщения о неблагоприятных ситуациях, поступающие от лесных инспекторов.

Отмечается, что на данный момент в Калужской области контроль за соблюдением лесного законодательства помогают осуществлять 142 лесных инспектора.

В декабре 2020 года сообщалось, что для патрулирования лесов перед новогодними праздниками привлекли сотрудников полиции, казаков, волонтеров, представителей местного самоуправления. Контроль проводился, чтобы не допустить незаконную рубку новогодних деревьев.