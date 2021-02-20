Синоптик пообещала приход оттепели в Москву 26 февраля

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в субботу, 20 февраля, рассказала, что оттепель с температурой до нуля или небольшого плюса придет в Москву 26 февраля.

«К нам идет адвекция теплого воздуха. Не исключено, что 26 февраля мы будем находиться на пике повышения температур: температура воздуха в дневные часы может повыситься до нулевой отметки, а в центре города — до слабоположительных значений», — сказала Позднякова «РИА Новости».

При этом, как отметила специалист, это тепло надолго не задержится. Уже в первых числах марта температура снова будет понижаться.

Позднякова не исключила, что в первую неделю месяца в ночные часы температура будет составлять порядка -15…-20 градусов.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве в преддверии праздничных дней ожидается небольшое потепление.

По его прогнозу, погода сохранится морозная, однако небольшое потепление ожидается в субботу и воскресенье.