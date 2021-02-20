Устаревшее освещение заменят на улицах Якутска

В Якутске продолжается устройство новой системы наружного освещения, в рамках которой старые натриевые лампы заменяют на светодиодные светильники. Об этом сообщает МУП «Горсвет».

Как отмечают на предприятии, освещение появилось на улице Короленко, 19/1 и 21/1, а также на улице Стадухина, 63. Замена светильников произведена на улице Белинского на отрезке от улицы Петровского до улицы Кулаковского, а также на дамбе в микрорайоне 202, пишет ИА SakhaNews.

В 2020 году в рамках программы «Светлая столица» было установлено 280 опор освещения. Стоимость работ составила 20 млн рублей, их выделили из горбюджета.

К 2024 году освещение должно появиться на всех улицах Якутска. Сейчас город охвачен наружным освещением на 64%. Для оставшихся 36% будут установлены еще примерно 7 тыс. опор.