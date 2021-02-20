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Синоптики предупредили москвичей о самой холодной ночи в году

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Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в 2021 году. Синоптики ожидают, что в канун Дня защитника Отечества температура в столице опустится до 27 градусов мороза. Об этом в субботу, 20 февраля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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При этом ранее самой холодной ночью этой зимы была признана ночь на 9 февраля, когда столбики московских термометров опустились до отметки в минус 22 градуса.

По словам Поздняковой, 23 февраля столица окажется практически в центре антициклона, из-за этого атмосферное давление будет выше нормы на 20 единиц. Дневная температура убудет находится на уровне минус 14-16 градусов.

«Существенных осадков 23 числа не будет, но за счет того, что ночь будет малооблачной, температура будет понижаться, мы ждем, что это будет очень холодная ночь в Москве, не исключено, что она даже будет самой холодной в этом году — минус 25 – минус 27 градусов», — цитирует ее «РИА Новости».

Она отметила, что в целом в праздничные выходные дни будет наблюдаться тенденция к похолоданию. Так, в воскресенье днем ожидается минус 8-10. В понедельник дневная температура станет чуть ниже — минус 14-16 градусов.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце месяца в центре России потеплеет. Температура вернется к норме 26 февраля и термометры покажут от 2 до 5 градусов мороза.

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