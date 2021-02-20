Приток в водохранилища Крыма сократился на 40%

С начала 2021 года в водохранилища Крыма поступило около 14 млн кубометров воды. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2020 года и на 80% - 2019 года. Такие данные представили в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации республики.

Как рассказали ИА «Крыминформ» в ведомстве, водохранилища естественного стока в республике сейчас заполнены на 17%. Осадки, выпавшие в последнее время, повлияли на уровень наполняемости Изобильненского, Партизанского, Загорского и Счастливенского водохранилищ. Симферопольское водохранилище наполнено всего на 7%. С начала года приток туда составил 0,6 млн кубометров.

Тем временем, в течение этой недели в Крыму продолжались снегопады. В ночь на 19 февраля в восточном Крыму выпала почти месячная норма осадков.

Судя по данным спутникового мониторинга, Крыму удалось выйти из числа регионов с повышенным риском весенней засухи.

18 февраля власти Симферополя назвали сроки отмены графика подачи воды в городе. Это может произойти в конце лета.

В начале февраля в Госдуме сказали, что проблемы водоснабжения Крыма удастся решить в течение пяти лет благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.