Китайцы выпустили автодом с балконом и лифтом

Китайская компания SAIC выпустила новый автодом Maxus Life Home V90 Villa Edition RV. Об этом сообщает Motor1.

По данным издания, особенностью модели является полностью остекленный второй этаж. Также у автодома прозрачная крыша. Площадь помещения составляет 12,4 кв.м. Перемещаться между этажами можно с помощью небольшого лифта.

Кроме того, над крышей кабины установлен выдвижной балкон. По задумке китайских инженеров, во время стоянок на нем можно принимать солнечные ванны.

Также автодом Maxus Life Home V90 Villa Edition RV оснащен душевой кабиной и комфортными диванами. Кроме того, на первом этаже установлен большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

20 января сообщалось, что в 2020 году в России было продано около 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в 2019 году.