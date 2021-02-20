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Российские мужчины смогут застраховаться от подаренных на 23 Февраля носков

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Тинькофф решил застраховать своих клиентов от носков, подаренных по случаю Дня защитника Отечества. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 20 февраля «Известиям».

Клиенты, которые до 23 февраля застрахуются от такого подарка, получат 100 рублей в случае, если они его всё-таки получат.

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Для того, чтобы получить «страховку» необходимо в «Сторис» мобильного приложения Тинькофф выбрать пункт «Я в деле». В бесплатной акции смогут принять участие первые 30 тыс. подписавшихся на страховку клиентов.

Уже 24 февраля голосовой помощник в чате приложения спросит у пользователей, подарили ли им носки.

В компании также напомнили, что напрямую через суперприложение клиенты экосистемы могут оформить продукты «Тинькофф Страхования».

Страховые предложения можно найти на вкладке «Главная», нажав на кнопку «Открыть новый счет или продукт» и выбрав «Купить страховку». Познакомиться с предложениями можно также на сайте в разделе «Страхование».

18 февраля стало известно, что Тинькофф запустил сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц «Тинькофф Касса».

Отмечалось, новый платежный сервис включает в себя не только уже действующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, но и новые решения. В частности, благодаря сервису клиент может принимать оплату в интернет-магазине, проводить фискализацию платежей, превратить телефон в платежный терминал и пр.

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