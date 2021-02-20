Летевший в Ханты-Мансийск самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейc Тюмень — Ханты-Мансийск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности воздушного судна. Об этом 20 февраля сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Уточняется, что после взлета сработала индикация уборок шасси. Командир экипажа принял решение вернуться в воздушную гавань, посадка прошла в штатном режиме.

После прохождения всех технических процедур лайнер допустили к полету. В 14:29 (12:29 мск) он приземлился в аэропорту пункта назначения.

На рейс было зарегистрировано 55 человек, шестеро из них — дети.

Накануне самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Уфа–Самара, вернулся на аэродром вылета из-за неубранного шасси. Отмечалось, что на борту находились 62 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме.