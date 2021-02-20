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Рейды против браконьеров проведут в Липецкой области во время нереста

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В Липецкой области введут ограничения на рыбалку на период нереста. Правоохранительные органы, МЧС и Рыбнадзор проведут совместные рейды.

Патрулирование будет проводиться на Матырском водохранилище, озерах и реках. Кроме того, инспекторы ГИБДД проведут досмотр автомобилей вблизи водоемов. Об этом сообщает LipetskMedia.

Содействие в борьбе с незаконным выловом раков и рыбы окажут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Прокуратура поможет с документальным оформлением причиненного браконьерами ущерба.

Ограничения на рыбалку будут действовать с 20 апреля по 1 июня.

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