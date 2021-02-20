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Джефф Монсон поделился мнением о Новоселове и Кокляеве

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Боец смешанных боевых искусств Джефф Монсон признался, что боится российского бойца ММА Максима Новоселова. Об этом он рассказал в интервью РЕН ТВ в субботу, 20 февраля, в преддверии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Макс пугающий. Он хороший человек, но он пугает, я бы не хотел с ним драться», — сказал он.

Спортсмен также оценил шансы на победу тяжелоатлета Михаила Кокляева, назвав его сильным человеком.

«Мне сложно что-то сказать, все-таки просто сила не помогает в борьбе, быть сильным — это не умение, которое может пригодиться в бое. Очень тяжело от поднятия тяжелых штанг дойти до быстрых и четких ударов, это абсолютно разные вещи», — добавил Монсон.

Во время интервью Монсон также прокомментировал возможность своего реванша с братьями Федором и Александром Емельяненко, заявив, что не собирается больше драться.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В соглавных поединках встретятся Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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