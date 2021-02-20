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Эксперты назвали неожиданный плюс от пандемии COVID-19

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После окончания пандемии коронавируса в мире станет меньше низкооплачиваемых рабочих мест. К такому выводу пришли эксперты McKinsey.

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Это стало следствием оптимизации числа сотрудников на фоне пандемии

Аналитики назвали такую вероятность «неожиданным плюсом». Они объяснили, что до пандемии почти все низкооплачиваемые сотрудники, оставшиеся без работы, могли перейти на должность с небольшим заработком. Теперь это изменится.

Так, более 50% сотрудников общепита, продаж и обслуживания будут искать более высокооплачиваемую работу, которая требует новых навыков.

В сферах здравоохранения, науки и технологии появится больше высокооплачиваемых вакансий. Аналитики спрогнозировали, что к 2030 году 100 млн человек будут вынуждены искать новую работу.

15 февраля специальный посланник ООН по вопросам саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата сообщила, что бедные страны из-за пандемии стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом, связанным с ростом цен на продукты.

В ООН посоветовали правительствам готовиться к более длительному кризису, чем они, вероятно, первоначально предполагали.

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