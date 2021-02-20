Эксперты назвали неожиданный плюс от пандемии COVID-19

После окончания пандемии коронавируса в мире станет меньше низкооплачиваемых рабочих мест. К такому выводу пришли эксперты McKinsey.

Аналитики назвали такую вероятность «неожиданным плюсом». Они объяснили, что до пандемии почти все низкооплачиваемые сотрудники, оставшиеся без работы, могли перейти на должность с небольшим заработком. Теперь это изменится.

Так, более 50% сотрудников общепита, продаж и обслуживания будут искать более высокооплачиваемую работу, которая требует новых навыков.

В сферах здравоохранения, науки и технологии появится больше высокооплачиваемых вакансий. Аналитики спрогнозировали, что к 2030 году 100 млн человек будут вынуждены искать новую работу.

15 февраля специальный посланник ООН по вопросам саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата сообщила, что бедные страны из-за пандемии стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом, связанным с ростом цен на продукты.

В ООН посоветовали правительствам готовиться к более длительному кризису, чем они, вероятно, первоначально предполагали.