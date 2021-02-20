Кардиолог назвал отличия между сердечным приступом и панической атакой

Американский кардиолог Раджеш Дэйв назвал различия между панической атакой и сердечным приступом. Информация опубликована 19 февраля на портале MedicalXpress.

По его словам, у сердечного приступа и панической атаки схожие симптомы: учащенное сердцебиение, одышка, повышенное потоотделение, боль в груди. Однако в случае с панической атакой симптомы могут длиться 20 минут, а затем исчезнуть. Тогда как симптомы сердечного приступа не проходят до оказания медицинской помощи.

Кроме того, как отметил специалист, пациенты с сердечном приступом чувствуют предупреждающие симптомы за несколько дней до приступа, и чаще всего сам приступ случается во время физической активности. Панические атаки возникают независимо от физической активности.

Врач подчеркнул, что также определить диагноз помогает возраст пациента. Риски возникновения сердечного приступа увеличиваются у мужчин после 45, а у женщин после 55 лет.

«Если молодой человек без факторов риска испытывает боль в груди, вероятность сердечного приступа очень мала. Но боль в груди у 50-летнего мужчины, который много лет курит, с 20-летней историей диабета, скорее всего, сигнализирует о сердечном приступе и о том, что он нуждается в срочной медицинской помощи», — объяснил кардиолог.

Он добавил, что снизить риск сердечного приступа поможет диета, регулярная физическая активность и отказ от курения. Снижение стресса поможет бороться с паническими атаками. Кардиолог также рекомендовал практиковать йогу и медитацию.

Ранее, 13 февраля, кардиолог Галина Лазаренко назвала признаки «тихого инфаркта». Она объяснила, что под этим термином понимают сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца.

В конце января врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак рассказал об абдоминальном инфаркте миокарда, симптомы которого похожи на заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).