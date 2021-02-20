Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Синоптик пообещала приход оттепели в Москву 26 февраля
Спорт
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на ЧМ по биатлону
Экономика
Курс биткоина обновил исторический максимум и превысил $57 тыс.
Авто
Китайцы выпустили автодом с балконом и лифтом
Происшествия
Летевший в Ханты-Мансийск самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности
Мир
Песков заявил об ухудшении экономической ситуации на Украине
Общество
Поисковые работы завершены на месте обрушения на фабрике в Норильске
Общество
В России в феврале выпустят 500 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Общество
Первый SSJ-100 авиакомпании «Россия» получил название «Магнитогорск»

Кардиолог назвал отличия между сердечным приступом и панической атакой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский кардиолог Раджеш Дэйв назвал различия между панической атакой и сердечным приступом. Информация опубликована 19 февраля на портале MedicalXpress.

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май
На обострение влияет не только погода, но и затяжные праздники

По его словам, у сердечного приступа и панической атаки схожие симптомы: учащенное сердцебиение, одышка, повышенное потоотделение, боль в груди. Однако в случае с панической атакой симптомы могут длиться 20 минут, а затем исчезнуть. Тогда как симптомы сердечного приступа не проходят до оказания медицинской помощи.

Кроме того, как отметил специалист, пациенты с сердечном приступом чувствуют предупреждающие симптомы за несколько дней до приступа, и чаще всего сам приступ случается во время физической активности. Панические атаки возникают независимо от физической активности.

Врач подчеркнул, что также определить диагноз помогает возраст пациента. Риски возникновения сердечного приступа увеличиваются у мужчин после 45, а у женщин после 55 лет.

«Если молодой человек без факторов риска испытывает боль в груди, вероятность сердечного приступа очень мала. Но боль в груди у 50-летнего мужчины, который много лет курит, с 20-летней историей диабета, скорее всего, сигнализирует о сердечном приступе и о том, что он нуждается в срочной медицинской помощи», — объяснил кардиолог.

Он добавил, что снизить риск сердечного приступа поможет диета, регулярная физическая активность и отказ от курения. Снижение стресса поможет бороться с паническими атаками. Кардиолог также рекомендовал практиковать йогу и медитацию.

Ранее, 13 февраля, кардиолог Галина Лазаренко назвала признаки «тихого инфаркта». Она объяснила, что под этим термином понимают сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, на первый взгляд не связанные с заболеваниями сердца.

В конце января врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак рассказал об абдоминальном инфаркте миокарда, симптомы которого похожи на заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021