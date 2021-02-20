Песков заявил об ухудшении экономической ситуации на Украине

Социально-экономическая ситуация на Украине ухудшается на фоне реакционных и репрессивных тенденций против СМИ и политиков, сообщил 20 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Показатели оставляют желать лучшего, много проблем у населения с ростом цен на ЖКХ, с резким лавинообразным ростом», — заявил Песков.

Он выразил сожаление по поводу ситуации в соседней стране.

«Поскольку речь идет о нашем соседе <...> подобная экономическая ситуация, социально-экономическая ситуация, я бы сказал, вкупе с проявлением реакции внутренней, — это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности», — подчеркнул он.

Песков ранее прокомментировал введение Киевом санкций против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктора Медведчука, отметив, что подобная линия приведет к возобновлению силовых методов решения вопроса на юго-востоке Украины.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения, в числе прочих, коснулись Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Как уточнялось, основанием для решения СНБО послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Медведчук, комментируя санкции, заявил, что они являются незаконными и не могут применяться не иначе как по решению суда. Кроме того, он заявил, что власти пошли по пути установления диктатуры, стремясь «расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией».