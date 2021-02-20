Жителей Пскова предупредили о ледяном дожде

В Псковской области 20 февраля ожидается неблагоприятное погодное явление — ледяной дождь. Предупреждение опубликовано на сайте регионального управления МЧС.

В сообщении уточняется, что в период с 17 до 20 часов с сохранением в течение ночи 21 февраля ожидается гололед, местами пройдет ледяной дождь, на дорогах гололедица. Первыми непогода затронет западные районы, пишет Псковская лента новостей.

Спасатели рекомендуют не отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых, пожилым и больным людям — воздержаться от прогулок в одиночку. Если же этого не избежать, лучше передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.

При усилении ветра необходимо держаться в стороне от линий электропередачи, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Также водителям рекомендуют ограничить использование транспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.