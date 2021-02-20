Поисковые работы завершены на месте обрушения на фабрике в Норильске

Поисково-спасательные работы на месте обрушения галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрике завершены. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что под завалами обнаружены два человека. Их передали сотрудникам скорой помощи. Состояние пострадавших не уточняется.

«На месте происшествия задействованы более 200 человек и порядка 60 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Изначально в Следственном комитете сообщили, что под завалами находятся восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позже следователи сообщили, что под завалам обнаружены тела еще двух рабочих. Однако, по данным МЧС, извлеченные из-под завалов люди были переданы медикам.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло утром в субботу. Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

По данным прокуратуры Красноярского края, обрушение произошло в момент, когда в здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора сообщили, что ведомство намерено создать комиссию для технического расследования причин обрушения цеха.

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин, в свою очередь, заявил, что обрушение произошло из-за нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия.

В распоряжении телеканала «360» оказался план-схема фабрики с отметками о разрушениях. На картинке заштрихованы те участки здания, которые разрушились. Среди них также оказались башня подъемника, конвейерная галерея, галерея дробильного цеха, узел перегруза.