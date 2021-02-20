Гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину задержали в Москве

В Москве правоохранительные органы задержали главу ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Надежду Пинигину. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Уточнить, с чем связано задержание, собеседник агентства не смог.

Согласно данным, размещенным на сайте компании, ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

«Территориальная генерирующая компания №2» занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, и в Республике Северная Македония.

Пинигина заняла должность гендиректора ТГК-2 в ноябре 2016 года. Ранее она входила в состав советов директоров АО «Башкирская содовая компания», АО «Башкирская химия», АО «Березниковский содовый завод». Кроме того, Пинигина являлась гендиректором ООО торговый дом «Башкирская химия», АО «Единая торговая компания».

19 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Рузского района Московской области Максима Тарханова и его экс-заместителя Артема Рыбакова. Чиновников подозревают в хищении 500 млн рублей. В отношении Тарханова Максима и Рыбакова Артема, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)».