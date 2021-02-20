Фестиваль «Холодные игры» впервые проведут в Пскове

В Пскове на городском пляже у Мирожского монастыря впервые пройдет спортивно-оздоровительный фестиваль «Холодные игры». Он запланирован на 28 февраля.

Принять участие в «Холодных играх» сможет молодежь до 35 лет. Соревнования пройдут в двух номинациях: «Ватрушки» и «Волейбол». В номинации «Ватрушки» будут категории «Произвольное катание» и «Семейный старт», пишет Псковское агентство информации со ссылкой на городской молодежный центр.

По итогам фестиваля команды получат согревающие подарки в соответствии с призовыми местами в каждой категории.

Ранее были названы сроки проведения XVII Псковской парусной регаты. Соревнования состоятся с 11 по 15 июня 2021 года. Регату включили в календарь мероприятий Всероссийской федерации парусного спорта и Международной ассоциации яхт класса «Микро».