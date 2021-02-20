Масочный режим отменили в школах Шимановска в Приамурье

В городе Шимановск Амурской области оперштаб принял решение отменить масочный режим для учащихся образовательных учреждений. Об этом мэрия города сообщила на своей странице в Instagram 20 февраля.

Решение принято в пятницу, 19 февраля, в городском оперштабе по коронавирусной инфекции. Таким образом, отменено предыдущее постановление штаба от 16 октября 2020 года, пишет Амурская служба новостей.

В администрации отмечают, что образовательный процесс в школах проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

14 февраля замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что рассматривать возможность отмены масочного режима можно будет после того, как вакцину от коронавируса сделает более 60% населения.

4 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала сохранить все антикоронавирусные меры. Она отметила, что россиянам не стоит расслабляться и пренебрегать мерами профилактики распространения вируса на фоне снижения заболеваемости.

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