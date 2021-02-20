Оползень сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи

Оползень сошел на федеральную трассу А-147 Джубга-Сочи, жертв и разрушений нет. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила в субботу, 20 февраля.

Сход оползня произошел в 02:00 (совпадает с мск) возле поселка Мамайка на 171 км федеральной автомобильной трассы. На дороге оказалось более 400 куб. м селевых масс. В настоящее время на месте ЧП продолжаются восстановительные работы, сообщается на сайте aif.ru.

Сейчас автомобильное движение осуществляется по двум полосам. На одной из них работает спецтехника.

28 января оползень сошел на Баиловском склоне в Сабаильском районе Баку. В результате была полностью засыпана дорога от «20-го участка» в направлении к поселку Бадамдар. Дома, расположенные рядом с местом схода оползня, не пострадали.